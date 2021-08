Vroege vluchter Cort Nielsen wint op steile slotklim, Roglic herovert rode trui

Magnus Cort Nielsen heeft de zesde etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Deense renner van Education First bleef op de venijnige slotklim naar Alto de la Montana de Cullera als enige van vijf vroege vluchters net uit de greep van het verbrokkelde peloton.

De Sloveen Primoz Roglic finishte in dezelfde tijd als tweede en nam het leiderstricot over van Kenny Elissonde, die in de finale ver terugviel.