Drie jaar cel voor Nederlandse die in het IS-kalifaat leefde

Voor deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat heeft de rechtbank Rotterdam de 27-jarige Syriëganger Siobhan W. veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De vrouw bekeerde zich in 2015 tot de islam en reisde enkele weken daarna naar IS-gebied. Daar trouwde ze een paar keer, woonde in vijf Syrische steden en kwam uiteindelijk in het Koerdische opvangkamp al-Hol terecht in het noordoosten van Syrië. Ze ondernam een ontsnappingspoging samen met de bekend geworden Syriëganger Laura H., die mislukte.

In november 2020 wist ze wel uit het kamp te ontsnappen en reisde ze naar Nederland, waar ze bij aankomst gearresteerd werd.

'Droeg bij aan gewapende jihadstrijd'

Zelf ontkent de vrouw alle betrokkenheid bij IS, maar voor de rechtbank staat vast dat ze van 27 januari 2015 tot en met 20 oktober 2020 in Syrië lid was van de terroristische organisatie. Ze heeft zich volgens de rechtbank het radicaal-extremistisch gedachtengoed van IS eigen gemaakt en droeg bij aan de gewapende jihadstrijd. Via haar toenmalige echtgenoot, een IS-strijder, had ze toegang tot wapens.

Ze bleef tot de val van het kalifaat in het strijdgebied. Ook verspreidde ze volgens de rechtbank propaganda van IS op sociale media.

Verplichte behandeling in kliniek

De gevangenisstraf valt een jaar lager uit dan de eis van vier jaar, omdat ze in kamp al-Hol in detentie-omstandigheden leefde en daarna in Turkije vastzat in afwachting van haar uitlevering aan Nederland.

Naast de celstraf heeft de rechtbank W. een aantal contactverboden opgelegd, onder meer met terrorismeverdachten. Ze hangt volgens deskundigen nog steeds het salafistische gedachtengoed aan, daarom moet ze zich verplicht laten behandelen in een gespecialiseerde kliniek.