Barcelona verslaat Napoli en treft Bayern in kwartfinales CL

Bijna een half jaar na de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen FC Barcelona en Napoli hebben de Catalanen in eigen huis de klus geklaard. Na de 1-1 in Napels werd het in Barcelona 3-1 voor de thuisploeg.

In een leeg en stil Camp Nou kwam Barcelona, waar Frenkie de Jong een basisplaats had en Ludovit Reis op de bank zat, al na anderhalve minuut in de problemen. Dries Mertens was attent op een doorgeschoten bal en raakte de paal.

Daarna nam Barça het heft in handen en mocht het na tien minuten voor het eerst juichen. De Napoli-verdedigers vestigden hun aandacht op Lionel Messi maar het was Clément Lenglet die raak kopte uit de corner van Ivan Rakitic.