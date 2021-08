Nederlands evacuatievliegtuig aan de grond met technisch defect

Een van de twee transportvliegtuigen waarmee Nederlanders en anderen uit Kabul moeten worden geëvacueerd, heeft een technisch defect. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, meldt het ministerie van Defensie.

Het toestel, een C-130 Hercules, staat op een luchthaven in de regio Afghanistan, waarschijnlijk in een van de buurlanden. "We maken zoveel als mogelijk gebruik van andere opties zoals vluchten van partnerlanden om mensen op te halen uit Kabul", twittert Defensie.

Tot dusver is één vlucht met Nederlandse evacués uit Kabul op Schiphol geland. Het transportvliegtuig met 35 Nederlanders, maar ook Belgen, Duitsers en Britten aan boord, arriveerde gisteravond rond 23.00 uur.

Afscheid

Defensie besloot vorig jaar versneld afscheid te nemen van de C-130 Hercules-transportvliegtuigen. De eerste toestellen van dat type werden in 1994 aan de Nederlandse luchtmacht geleverd. In totaal bezit Nederland vier Hercules-transportvliegtuigen. Twee daarvan waren eerder van de Verenigde Staten.

Gisteren zei kolonel Peter Tankink, eerstverantwoordelijke voor de coördinatie van de evacuaties uit Kabul, dat Defensie de komende tijd zo'n drie keer per dag mensen uit Kabul wil evacueren.