Gevluchte Wit-Russische Tsimanoeskaja wil voor Polen gaan lopen

De Wit-Russische sprintster Kristina Tsimanoeskaja heeft besloten in Polen te blijven wonen en voor het Poolse nationale team uit te willen komen. Dat heeft ze gezegd in een interview met zender RBC. Ze gaat een Pools burgerschap aanvragen, zodat ze namens Polen in atletiekwedstrijden kan meedoen.

De 24-jarige atlete uitte in tijdens de Olympische Spelen in Tokio kritiek op haar coach, nadat ze ineens mee moest doen aan de 4x400 meter in het estafette, waar ze niet voor had getraind. Vervolgens werd ze tegen haar wil in afgevoerd naar het vliegveld in Tokio door een Wit-Russische delegatie en een psycholoog. Op "bevel van boven", vertelde de coach destijds.

Tsimanoeskaja kreeg op het vliegveld hulp van de Japanse politie en kreeg een dag later van Polen een humanitair visum toegekend. Andere landen hadden ook al hulp aangeboden.

Het kan drie jaar duren voordat haar verzoek om voor Polen uit te komen wordt goedgekeurd, maar ze zegt te hopen dat dit sneller kan gaan.

De Wit-Russische autoriteiten treden hard op tegen kritiek op de regering. De Wit-Russische president Loekasjenko ontkent echter dat Timanovskaja onder dwang naar het vliegveld was geëscorteerd en zei dat ze was gemanipuleerd om over te lopen naar Polen.