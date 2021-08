Verdachte mesaanvallen Amsterdamse Pijp kreeg medicatie niet

De man die ervan verdacht wordt dat hij vijf willekeurige mensen neerstak in de Amsterdamse buurt De Pijp, had op de dag van het incident om medicatie gevraagd voor zijn psychische klachten. Die kreeg hij om onduidelijke redenen niet, zei zijn advocaat vandaag op de inleidende zitting van zijn rechtszaak.

Bij het steekincident afgelopen mei overleed een 64-jarige man. Vier anderen raakten gewond.

Stemmen in zijn hoofd

De dertigjarige Mustapha S. was volgens zijn advocaat psychotisch en hoorde stemmen in zijn hoofd. Hij plakte zijn bril af omdat hij in de waan verkeerde dat er werd meegekeken", schrijft NH Nieuws. De huisarts verwees hem door naar de crisisdienst. Daar werd een psychotische stoornis geconstateerd, maar er zou geen kans op agressie zijn geweest. Hij kreeg medicatie voorgeschreven.

S. vertrok daarna voor enkele weken naar Egypte. Bij terugkomst was zijn toestand verergerd en de medicatie die hij had was op. Zijn moeder belde in paniek de GGZ-instelling en kreeg te horen dat zijn dossier was gesloten en dat S. naar zijn huisarts moest gaan.

Op de dag van het steekincident vroeg S. zijn huisarts om medicatie, maar kreeg die niet. Hij deed daarna een zelfmoordpoging, voordat hij 's avonds naar De Pijp ging en vijf mensen neerstak.

Nieuwe zelfmoordpoging

S. kan zich volgens zijn advocaat niets herinneren van het incident. Hij zou onlangs opnieuw geprobeerd hebben zichzelf van het leven te beroven. S. wordt onderzocht door een psycholoog en psychiater en de uitkomsten daarvan worden eind september verwacht, meldt AT5.

De inhoudelijke behandeling van de zaak start op 4 november.