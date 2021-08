Pedro is eerste speler in 36 jaar die gevoelige overstap in Rome maakt

Pedro vertrekt transfervrij van AS Roma naar stadgenoot SS Lazio. Het is voor het eerst in 36 jaar dat een speler rechtstreeks binnen de Italiaanse hoofdstad van de ene club naar de andere gaat. In 1985 stapte keeper Astutillo Malgioglio over van AS Roma naar Lazio.

Later zijn er wel meerdere voetballers geweest die zowel het blauwe shirt van Lazio als het rode shirt van AS Roma hebben gedragen, maar in de tussentijd kwamen deze spelers uit voor andere clubs.

De 34-jarige Pedro, die eerder uitkwam voor Barcelona en Chelsea, komt niet meer voor in de plannen van AS Roma-trainer José Mourinho voor en mag om die reden en vanwege zijn relatief hoge salaris gratis de club verlaten. Dit komt Lazio goed uit, want die club heeft niet veel financiële mogelijkheden om een transfersom te betalen.