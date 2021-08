Dertig verklaringen afgelegd in onderzoek naar geweld op Mallorca

In het onderzoek naar het geweld op Mallorca van een maand geleden zijn de afgelopen tijd dertig verklaringen afgelegd. Het Openbaar Ministerie meldt dat getuigen die weer terug zijn van vakantie door de politie zijn gehoord of daar een afspraak voor hebben.

Eerder was er al beeldmateriaal verzameld van de gewelddadigheden in de vroege ochtend van 14 juli in El Arenal, maar de getuigen hebben nu ook nieuwe beelden geleverd van de gebeurtenissen in het café en op de boulevard.

Bij een van de twee incidenten overleed een 27-jarige man uit Waddinxveen aan zijn verwondingen. Bij het andere incident raakte het slachtoffer zwaargewond.

Naast de dertig verklaringen, kwamen er eerder al negen aangiftes binnen. Alle verklaringen en de beschikbare beelden helpen het OM om uit te zoeken wie bij het geweld betrokken waren en op wat voor manier. Het OM verwacht dat er de komende tijd meer verdachten worden aangehouden.

Zwaargewond

De twee verdachten die als eerste werden aangehouden moeten vandaag verschijnen in de rechtbank Midden-Nederland. Zij worden verdacht van het medeplegen van doodslag, het medeplegen van een poging tot doodslag en van openlijke geweldpleging. De rechter zal aan het eind van de dag beslissen of de 18-jarige en 19-jarige Hilversummers langer vast moeten blijven zitten.

Het onderzoek gaat om twee incidenten op het Spaanse eiland. Een groep Nederlandse jongens viel eerst een man aan en schopte hem tegen het hoofd. Het slachtoffer overleefde dat, maar raakte zwaargewond. Even later vloog de groep een paar andere Nederlanders aan. Een van hen overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De verdachten, jongens uit Hilversum en Bussum, vluchtten na de mishandelingen meteen naar Nederland. Spanje heeft de strafzaak overgedragen aan het Nederlandse OM. Het onderzoek naar de mishandelingen op Mallorca is nog in volle gang.