'Maffiabaas Raffaele Imperiale opgepakt'

Een van de meest gezochte maffiabazen van Italië is opgepakt. De 46-jarige Raffaele Imperiale is aangehouden in Dubai, melden bronnen aan De Telegraaf. Imperiale heeft ook banden met Nederlandse drugscriminelen.

De aanhouding is nog niet officieel bevestigd; dat kan volgens de krant te maken hebben met een gecoördineerde reactie, waar de landen die bij de aanhouding betrokken zijn nog aan werken. Ook kan het te maken hebben met het onderzoek tegen Imperiale, dat nog zou lopen.

Volgens De Telegraaf werd Imperiale in 2017 door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) bij een bruiloft van de Ierse crimineel Daniel Kinahan gesignaleerd. De DEA zou die informatie met Nederland hebben gedeeld.

Gestolen Van Gogh-schilderijen

Imperiale is lid van de Camorra, de Napolitaanse maffia. Hij nam in 1996 een coffeeshop in Amsterdam over, waar hij enige tijd verbleef. In 2002 kocht hij twee schilderijen van Van Gogh die uit het Van Gogh-museum waren gestolen. Bij een inval in Napels werden de twee werken veertien jaar later teruggevonden.