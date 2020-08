Bayern eenvoudig door naar kwartfinales Champions League

Bayern München heeft zich comfortabel geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De kampioen van Duitsland was eind februari in de uitwedstrijd tegen Chelsea met 3-0 te sterk en maakte het karwei vanavond in eigen huis overtuigend af: 4-1.

De Duitsers kunnen zich nu opmaken voor de kwartfinale in Lissabon tegen Barcelona, dat zich ten koste van Napoli plaatste voor de laatste vier.

Bayern zat door de uitslag in Londen al op rozen en dat werd alleen maar beter toen Robert Lewandowski in de tiende minuut een strafschop mocht nemen. De Pool schoot raak, zijn twaalfde CL-treffer van het seizoen alweer, en maakte zo de opdracht voor Chelsea vrijwel onmogelijk.

Het laatste sprankje hoop voor de Engelsen verdween toen halverwege de eerste helft Lewandowski de rol van aangever vervulde voor de treffer van Ivan Perisic.

Abraham maakt eretreffer voor Chelsea

Desondanks bleef Chelsea zoeken naar een doelpunt. Callum Hudson-Odoi dacht daar met een fraai geplaatst schot voor te zorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vlak voor rust werd het toch nog 2-1. Tammy Abraham kon simpel scoren, nadat hij de bal via doelman Manuel Neuer voor zijn voeten had gekregen.

Chelsea bleef de aanval zoeken, maar gaandeweg de tweede helft leek de ploeg van trainer Frank Lampard zich steeds meer neer te leggen bij een nieuwe nederlaag.