Exit Mercedes in Formule E: 'Een flinke dreun, de glans is eraf'

Nyck de Vries werd dit jaar wereldkampioen in de Formule E - AFP

Pas drie jaar zijn ze ermee bezig en afgelopen weekend werden ze met Nyck de Vries als coureur wereldkampioen. Toch stopt Mercedes na volgend seizoen met de elektrische raceklasse Formule E. Strategische redenen, aldus Mercedes in een statement. Hoe opvallend dit nieuws ook is, voor veel mensen binnen de autosport is het geen verrassing. Ook Formule 1-volger Louis Dekker schrok niet van het bericht. "Het besluit om te stoppen is raar, maar niet verrassend", aldus Dekker. "De timing is alleen een beetje pikant. Ze zitten er net in, worden kampioen en stoppen er dan mee." Waarom? Grote vraag is dan ook waarom Mercedes dit doet. Net als voor de rest van de wereld lijken elektrische auto's binnen de racerij de toekomst te hebben. "Mercedes wil zich maar op één ding richten en ze hebben gekozen voor de Formule 1. Het draait allemaal om marketing. Daar heb je gewoon veel meer air time." Mercedes heeft wel als doel om aan het einde van dit decennium volledig elektrisch te willen opereren en die ontwikkelingen in de koningsklasse, de Formule 1, toe te passen.

Nyck de Vries in de auto van Mercedes - AFP

Dekker: "Veel autofabrikanten doen al veel aan elektrisch rijden. Als je door blijft gaan met benzine en diesel graaf je je eigen graf." Maar dat is niet eenvoudig. "De fabrikanten moeten wel alles over een andere boeg gooien. Het bouwen van een elektrische auto is iets heel anders dan een auto die op benzine rijdt. Ze moeten het hele bedrijf omgooien, want het product is totaal verschillend. Elektrisch rijden is echt een heel andere tak van sport", aldus Dekker.

Het uitstappen van Mercedes is een nieuwe klap voor de Formule E, want eerder deden andere grote automerken als BMW en Audi hetzelfde. Toch denkt Dekker dat de klasse nog niet helemaal ten dode is opgeschreven. "Maar dit is wel een flinke dreun. Vergelijk het met de eredivisie. Als Ajax, PSV en Feyenoord daar uitstappen, hou je wel een competitie over, maar de glans is eraf. Qua marktwaarde dreef het op die drie." Geen attractieve namen "Door het vertrek van Audi, BMW en Mercedes dreigt de Formule E te veranderen van een pretentieuze futuristische raceklasse in een kneuzenkermis zonder attractieve namen", aldus Dekker, die ook merkt dat veel racefans geen heil zagen in de elektrische klasse. "Het oogt niet fantastisch en het klinkt ook nog eens rampzalig. Een beetje als een op hol geslagen stofzuiger..."

September 2019: Ian James, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne en Toto Wolff bij de start van Mercedes E - AFP