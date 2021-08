Vier mannen die horloges op straat stalen in Amsterdam opgepakt

De politie in Amsterdam heeft vier mannen gearresteerd die verdacht worden van het stelen van horloges van mensen op straat. Het gaat om tien horloges met waardes van enkele honderden tot tienduizenden euro's.

De politie kreeg de verdachten in beeld doordat er sinds maart meerdere aangiften binnenkwamen met overeenkomstige signalementen. Met behulp van bewakingsbeelden en opnamen met een mobiele telefoon werd de identiteit van de verdachten achterhaald.

Op straat aangesproken

Slachtoffers werden op straat aangesproken door de horlogedieven, die hen om een vuurtje of naar de weg vroegen. "Als je daarop ingaat, schudt of pakt de dief je hand, en plaatst zijn benen tussen jouw benen", zegt de politie. "Tegelijkertijd steelt de zakkenroller jouw persoonlijke goederen. Doordat je bovenlichaam uit balans is en de verdachte met zijn benen tussen jouw benen beweegt, heb je vaak niet door dat je gerold wordt."

De vier verdachten, in de leeftijd van 22 tot en met 27 jaar, werden gisterochtend in Amsterdam aangehouden. Ze hebben volgens AT5 geen vaste woon- of verblijfplaats.