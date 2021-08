Molotovcocktail door raam gegooid bij Groningse journalist

Bij de Groningse journalist Willem Groeneveld is afgelopen nacht een molotovcocktail door het raam gegooid. De journalist van de lokale nieuwssite Sikkom kon het vuur in zijn huis zelf doven.

De politie wil tegen RTV Noord over de aanleiding niets kwijt.

Vaker geïntimideerd

Groeneveld is vaker slachtoffer geweest van intimidatie. Twee jaar geleden werden er stenen door de ramen van zijn huis gegooid nadat hij een reeks kritische artikelen over huisjesmelkers en verhuurders had geschreven.

Eerder deze zomer stonden er opeens zo'n dertig fietsen voor zijn huis, nadat hij een artikel had gepubliceerd over het weghalen van fietsen van een stoep door een vastgoedondernemer.

Een aantal dagen later ging de dochter van de ondernemer met een accordeonist naar het huis van Groeneveld om hem te 'feliciteren' met zijn verjaardag. Ook verschenen het adres en telefoonnummer van de journalist op Facebook.

Gemeenteraad nam stelling

Zowel Groeneveld als Sikkoms moederbedrijf NDC Mediagroep deed aangifte. De gemeenteraad van Groningen, met uitzondering van de PVV, sprak zich uit tegen de intimidaties en de burgemeester noemde de gedragingen van de vastgoedondernemer onaanvaardbaar.

Het is niet duidelijk of het gooien van de molotovcocktail verband houdt met de eerdere incidenten.