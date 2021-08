'Meerdere doden bij anti-Talibanprotest in Afghaanse stad Asadabad '

Bij het vliegveld van Kabul proberen nog altijd veel Afghanen het land te ontvluchten - EPA

Bij anti-Talibanprotesten in de Afghaanse stad Asadabad hebben Talibanstrijders het vuur geopend op demonstranten. Daarbij zijn meerdere doden gevallen, zegt een getuige tegen persbureau Reuters. De betogers zouden met Afghaanse vlaggen de straat op zijn gegaan om de Onafhankelijkheidsdag te vieren. De Taliban hebben een eigen, witte vlag. Het is niet duidelijk of de slachtoffers zijn gevallen door kogels of dat ze onder de voet zijn gelopen in de paniek die ontstond. De Taliban hebben nog niet gereageerd op de gebeurtenis. Gisteren vielen volgens Reuters al drie doden toen de Taliban het vuur openden op betogers in Jalalabad. Meer protesten Op sociale media verschijnen meer beelden van protesten in Afghanistan tegen de Taliban. Zo ging in Kabul een groep vrouwen de straat op met teksten tegen de nieuwe machthebbers. Ook zouden betogers met Afghaanse vlaggen hebben gezwaaid toen een konvooi met Talibanstrijders voorbijreed:

Volgens correspondent Aletta André nemen Afghanen die de straat op gaan een groot risico. "Ze weten niet hoe de Taliban daarop gaan reageren. Het is ook wel een test voor de Taliban om te zien hoe ze met dit soort protesten zullen omgaan." Twaalf doden bij vliegveld Vanochtend meldden de Taliban dat in de chaos op en rond het vliegveld van de Kabul de afgelopen dagen twaalf doden zijn gevallen. Ze zouden zijn doodgeschoten of zijn omgekomen in de verdrukking. De Taliban roepen Afghanen zonder reispapieren op om weg te blijven van het vliegveld. Het lijkt erop dat Nederlandse militairen gaan helpen om Nederlanders in groepjes vanuit hun huis in Kabul naar het vliegveld te begeleiden, zegt correspondent Aletta André vanuit India. "Er zijn namelijk nog Nederlanders die thuis zitten te wachten op hun evacuatie, omdat ze het niet meer aandurven om alleen naar het vliegveld te gaan." Gistermiddag lukte het voor het eerst om een groep van 35 Nederlanders vanaf de luchthaven van Kabul te laten vertrekken. Gisteravond laat kwamen ze aan op Schiphol. Op sociale media verschijnen beelden van Afghanen die hun baby's of peuters proberen door te geven aan militairen die het vliegveld bewaken. In een reactie zegt de Britse minister van Defensie dat zijn land geen kinderen zonder begeleiding kan evacueren.