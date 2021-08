Commerciële vluchten welkom in Kabul, wel toestemming VS nodig

Luchtvaartmaatschappijen mogen weer van en naar het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul vliegen, mits ze toestemming hebben van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bekendgemaakt.

Sinds de machtsovername door de Taliban van zondag was het vliegveld van Kabul alleen toegankelijk voor militaire toestellen. Op en rond de luchthaven was het dagenlang chaotisch doordat Afghanen en buitenlanders het land massaal wilden ontvluchten. Volgens de Taliban zijn twaalf doden gevallen door vuurwapens of verdrukking. De nieuwe machthebbers in Afghanistan beloven een veilige doortocht voor buitenlanders die het land willen verlaten.

Het Amerikaanse leger heeft tijdelijk de leiding op het hele vliegveld, niet alleen de militaire sector. Ook heeft de VS de luchtverkeersleiding in de directe omgeving overgenomen.

Evacués aangekomen

Hierdoor lukt het steeds beter om mensen uit Afghanistan op te halen, ook met militaire vliegtuigen die door Nederland zijn gestuurd. Gistermiddag vertrok een toestel met 35 Nederlanders uit Kabul. Gisteravond laat kwamen ze aan op Schiphol.

Het Amerikaanse leger evacueerde gisteren zo'n 1800 mensen uit Afghanistan, meldt het Witte Huis. Volgens persbureau Reuters zijn er geen aanwijzingen dat de VS voor deze evacuaties burgerluchtvaartmaatschappijen gaat inzetten.

Risico

Sinds eind juli geldt voor Amerikaanse maatschappijen al een verbod om boven Afghanistan lager dan 8 kilometer te vliegen, tenzij ze moeten landen op het vliegveld van Kabul. De FAA stelde dit in vanwege het risico "door extremistische en militante activiteiten" in Afghanistan.

Ook veel niet-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mijden het Afghaanse luchtruim. KLM maakte zondag bekend voorlopig niet over het land te vliegen