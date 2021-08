Gouden Kalveren dit jaar zonder man-vrouw-categorie

Het Nederlands Film Festival (NFF) stopt met de categorieën voor beste mannen- en vrouwenrollen bij de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland. Aanleiding is de discussie over (gender)inclusiviteit.

"Het NFF beweegt mee met de tijdsgeest en heeft ervoor gekozen om het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijzen op te heffen", zegt de organisatie.

Diversiteit

Het gaat om de prijzen voor beste hoofdrol en beste bijrol in films en dramaseries. Vorig jaar kreeg acteur Shanine El-Hamus de prijs voor zijn hoofdrol in De Belofte Van Pisa. Bij de vrouwen kreeg Beppie Melissen de prijs voor haar acteerwerk in Kapsalon Romy. Dit jaar zal er dus geen onderscheid tussen acteurs en actrices worden gemaakt. Het festival wil zo de prijsuitreiking inclusiever en diverser maken.

Er komt ook een nieuwe prijs bij: die voor beste hoofdrol in een korte film. Ook daarvoor wordt maar één prijs uitgereikt. Overigens waren er de afgelopen jaren ook al andere categorieën waarvoor slechts één prijs werd vergeven, zoals voor beste regisseur en beste scenarist.

Eerder had de Duitse Berlinale ook al besloten de prijzen voor beste filmrollen genderneutraal te maken. "Naar aanleiding daarvan hebben wij de discussie geopend hier", zegt NFF-directeur Silvia van der Heiden op NPO Radio 1. Andere prijsuitreikingen in de filmsector zoals de Oscars en de Bafta's hebben dit jaar nog wel de categorieën op basis van gender behouden.

Volgens de NFF-directeur zijn er de afgelopen jaren ook al acties geweest om de jury diverser te maken. Die bestaat uit mensen die in de filmsector werken, zoals regisseurs, scenaristen en acteurs. Ze kunnen zich via de Dutch Academy for Film aanmelden.

Het NFF is dit jaar van 24 september tot en met 2 oktober. Het festival organiseert filmvertoningen in het hele land.