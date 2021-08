Vitesse dwingt respect af bij Anderlecht-trainer Kompany: 'Behoorlijk agressief'

"We zijn blij dat we hier staan. We hebben genoten in Ierland en nu genieten we hier. Maar we willen naar meer plekken in Europa. We hebben hard gewerkt om dit te bereiken. Dit is een kans om twee wedstrijden te strijden met een erg sterke ploeg."

"Anderlecht is een club met een grote historie, maar het gaat om het hier en nu. We moeten ons focussen op het team van nu", vertelt Letsch op de persconferentie een dag voor de wedstrijd.

Op de erelijst van Anderlecht prijken 34 landstitels, 9 nationale bekers en 3 Europese hoofdprijzen. Het staat in schril contrast met de eenzame beker in de prijzenkast van Vitesse, de KNVB-beker van 2017. Maar dat verleden, dat zegt Vitesse-trainer Thomas Letsch niets.

Kompany: "We hebben het moeilijk gehad. We zijn met onze eigen weg bezig. Stap voor stap komen we terug en hopelijk zetten we tegen Vitesse weer een stap. Vitesse is een club die de top-4 in Nederland haalt. Dat is zeker niet minder dan de ploegen in onze top-4. Ik heb Vitesse vaak gezien en ze waren nooit behoudend. Ze zetten veel druk, zijn behoorlijk agressief en hebben veel diepte in hun spel."

Letsch treft donderdagavond in Vincent Kompany een collega-trainer met een grote staat van dienst als speler. Als trainer staat hij echter pas aan het begin en is hij bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer bij Anderlecht. De Belgische club eindigde afgelopen drie seizoenen buiten de top-3 (zesde, achtste en vierde) en Kompany is aangesteld om de club weer smoel te geven. Ook in Europa.

De kans is groot dat Riechedly Bazoer gewoon in de basis staat bij Vitesse. De verdediger, een belangrijke pion in het elftal van Letsch, viel afgelopen weekend tegen PEC Zwolle nog geblesseerd uit. Maar volgens Letsch is hij fit genoeg om in ieder geval een deel van de wedstrijd te spelen. Ook de herstelde Oussama Tannane en Eli Dasa, die in Zwolle zijn rentree maakte na een blessure, zijn beschikbaar.

Jacob Rasmussen, Daan Reiziger en Danilho Doekhi ontbreken wegens blessures in de selectie, terwijl Loïs Openda en Romaric Yapi zijn geschorst.

Geen topvorm bij Vitesse

Vitesse heeft nog niet de vorm waarmee het vorig seizoen Europees voetbal haalde. In de vorige kwalificatieronde werd het Ierse Dundalk moeizaam verslagen, in de competitie opende Vitesse met een benauwde 1-0 overwinning op PEC Zwolle. Middenvelder Sondre Tronstad erkent dat het nog niet geweldig is hoe zijn ploeg speelt.

"Het is nog maar het begin van het seizoen. We kunnen zeker beter spelen, maar dat zal nog komen. Er staat ons een mooi seizoen te wachten", volgens Tronstad. Het bereiken van de groepsfase van de Conference League, ten koste van Anderlecht, zou in ieder geval het begin van iets moois kunnen zijn.

"Als speler wil je dit soort wedstrijden spelen. Hier train je elke dag voor. Spelen in Europa is prachtig voor iedereen en we proberen de volgende ronde te halen. Ik weet niet veel van Anderlecht, maar het is een grote ploeg. Het zal lastig worden, maar wij zijn ook een sterk team en we kunnen niet wachten om ze te verslaan."