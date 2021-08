Slechts 697 minuten in 3 seizoenen: 'Zirkzee kan nog heel wat leren van Zlatan'

Joshua Zirkzee viert een doelpunt tegen Cercle Brugge - Pro Shots

Joshua Zirkzee staat donderdagavond met Anderlecht in de Conference League tegenover Vitesse (aftrap 20.00 uur). De 20-jarige spits kwam als een raket bij Bayern München, viel vervolgens ver terug en wil in België zijn grote belofte inlossen. De start bij Anderlecht is veelbelovend. Zirkzee, die dit seizoen wordt verhuurd door Bayern, was afgelopen zondag met twee doelpunten de grote man tegen Cercle Brugge (2-1). Met name zijn tweede doelpunt, een snoeihard afstandsschot, was er een van grote schoonheid. Wederzijdse liefde Zirkzee werd deze zomer ook sterk gelinkt aan Feyenoord en toen hij toch voor Anderlecht koos, kwam hem dat op kritiek te staan. "Wat ze in Nederland ook zeggen: Anderlecht is een topclub", reageerde hij na de wedstrijd. "Na een gesprek met trainer Vincent Kompany heb ik er alles aan gedaan om deze deal rond te krijgen. Ik ben blij met deze stap." De liefde tussen Zirkzee en Kompany is wederzijds. Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Vitesse had de Belgische trainer en oud-topverdediger mooie woorden voor Zirkzee. "Hij is een 20-jarige speler die ons enorm veel kan bieden. Hij kan een unieke bijdrage leveren, dat heeft iedereen gezien."

Joshua Zirkzee in het shirt van Anderlecht - AFP

Martijn Reuser denkt dat Anderlecht een goede keuze is. Hij was jeugdtrainer van Zirkzee bij ADO Den Haag en bij de jeugdelftallen van Oranje. De oud-speler van onder andere Ajax, Willem II en NAC kent de kwaliteiten van Zirkzee. "Zirkzee is doelgericht en kan goed een bal vasthouden. Daarbij moet hij op de helft van de tegenstander spelen en moet hij spelers om hem heen hebben die hem bedienen. Ik denk dat Anderlecht dus goed bij hem past. Veel beter dan Parma." Knieblessure Reuser doelt op vorig seizoen toen Zirkzee werd verhuurd aan Parma. De Italianen vochten tegen degradatie en dat spel paste niet bij Zirkzee. Uiteindelijk zou hij mede door een ernstige knieblessure slechts 109 minuten spelen voor de Italianen (0 goals).

Joshua Zirkzee vorig seizoen bij Parma - Pro Shots

Het contrast met zijn start bij Bayern München kon niet groter. Op 18 december 2019 maakte hij tegen SC Freiburg in de negentigste minuut zijn competitiedebuut. Een minuut later scoorde hij met zijn eerste balcontact zijn eerste goal. Drie dagen later was het opnieuw raak voor Zirkzee. Dit keer viel hij vijf minuten voor tijd in en had hij twee minuten nodig voor een doelpunt. Voor zijn eerste twee doelpunten in het eerste had hij dus slechts drie minuten nodig. Een Bundesligarecord.

Reuser had hem niet lang voor zijn debuut voor Bayern München nog de pannen van het dak zien spelen in de Nederlandse jeugdcompetitie. Zirkzee had ADO Den Haag inmiddels verlaten en speelde in de jeugd van Feyenoord tegen het team van Reuser. "Ik kan me herinneren dat hij in oefenwedstrijden en bekerwedstrijden tegen ons er ongeveer tien had ingelegd. En dan heb ik het nog niet eens over alles assists die hij gaf." Verbaasd was Reuser dus niet over zijn bliksemstart bij Bayern. "Hij liet in de jeugd al onnavolgbare dingen zien. Dat je soms denkt: 'waar haalt hij dat nou vandaan?' Dat leer je niet, dat is instinct."

Toch stagneerde de ontwikkeling van Zirkzee in de jaren na zijn flitsende start bij Bayern München. Zijn talent stond buiten kijf, maar volgens mensen binnen de jeugdopleiding van Bayern ontbeerde hij nog de echte winnaarsmentaliteit. Dat werd nog maar weer eens bevestigd toen Zirkzee in de voorbereiding met Bayern München een oefenwedstrijd tegen Ajax speelde. De Bayern-spits had de bal in een leeg doel voor het inschieten, maar wachtte zo lang dat Perr Schuurs het doelpunt kon voorkomen. Bekijk hieronder de grote kans van Zirkzee.

"Ik heb het gezien, maar ik zie dat wel echt als incident", zegt Reuser. "Feit is wel dat om de top te bereiken je voetbalkwaliteiten alleen niet genoeg zijn. Het heeft ook met doorzettingsvermogen te maken. Hij moet nu all the way gaan." Volgens Reuser is de situatie wel een beetje te vergelijken met Zlatan Ibrahimovic. "Daar had iedereen in het begin ook een mening over. Die heeft toen een verdiepingsslag gemaakt in zijn hoofd om er echt alles aan te doen en er echt alles uit te halen. Ik wil hem zeker niet vergelijken met Zlatan, maar Zirkzee kan daar wel van leren."

Voor Zirkzee is het nu zaak om bij Anderlecht veel wedstrijden te spelen. Want ondanks de grote belofte zijn de cijfers op het hoogste niveau heel mager. In 3 seizoenen speelde hij in totaal 23 wedstrijden in alle competities en hij kwam daarin niet verder dan 697 minuten, waarin hij wel 6 keer wist te scoren. Belofte inlossen Dat kwam natuurlijk ook door omstandigheden. Bij Bayern had hij te maken met Robert Lewandowski, een van de beste spitsen van de wereld. En Parma was in alle opzichten een ongelukkige keuze. Reuser maakt zich daarom geen zorgen of Zirkzee zijn belofte gaat inlossen. "Anderlecht past veel beter bij hem. Even een stapje terug zal hem goed doen. Kijk naar Noa Lang, die excelleert in België. En hij is jong genoeg om nog een stap te kunnen maken. Wat mij betreft gaan we nog veel van hem horen."