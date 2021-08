Wekdienst 19/8: Rutte en Kaag opnieuw bij informateur Hamer • Uitspraak Syriëganger

Goedemorgen! In Rotterdam doet de rechtbank uitspraak in de zaak Siobhan W. Deze vrouw verbleef 5 jaar in Syrië en was getrouwd met een IS-strijder. En in Den Haag gaan Mark Rutte en Sigrid Kaag opnieuw langs bij informateur Mariette Hamer. Zal er nu duidelijk worden met welke partijen de formatie verdergaat?