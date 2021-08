WK vissen voor vrouwen begint in Lelystad, Anja Groot gaat er voor goud

Steeds meer vrouwen doen aan sportvissen. Sportvisserij Nederland registreerde het afgelopen jaar 30 procent meer vrouwelijke leden. Corona is een belangrijke reden dat meer vrouwen de waterkant zijn gaan opzoeken, zegt de bond.

Vandaag begint het hoogste toernooi voor vrouwelijke wedstrijdvissers: het WK vissen voor dames in Lelystad. De Nederlandse Anja Groot (33) was al drie keer wereldkampioen. Op het WK gaat ze opnieuw voor goud. Op papier zijn haar kansen goed: "Als organiserend land heb je het voordeel dat je kunt oefenen in het wedstrijdwater. Daar zijn we vorig jaar al mee begonnen. Dus weten we welke vis er zit, en op welke manier we moeten vissen. Dat hopen we tenminste, want tijdens de wedstrijd kan het opeens weer heel anders zijn."

300 vissen in vier uur

In Hongarije heeft Anja eens 300 vissen in vier uur tijd gevangen. Tijdens het WK in Lelystad zit dat er niet in, verwacht ze. "In Nederland zijn de omstandigheden heel anders. We hebben hier andere vissoorten, en ook minder vis. Ik zou al heel blij zijn met 8 kilo vis per wedstrijddag."