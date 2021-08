Volleybaltalent Dambrink (18) maakt indruk bij Nederlands team: 'Droom van EK-finale'

Elles Dambrink in actie voor Jong Oranje - Getty Images

Nadat Lonneke Slöetjes haar volleybalcarrière had beëindigd en Celeste Plak tijdelijk was gestopt met volleyballen, was de vraag wie op de diagonaalpositie moest komen te staan bij het Nederlands volleybalteam. Kersvers bondscoach Avital Selinger had geen moeite daar een antwoord op te vinden. Hij toverde een piepjonge verrassing uit de hoge hoed: Elles Dambrink. Ze was pas zeventien jaar toen Selinger haar liet debuteren. In de Nations League, waar de zestien beste landen ter wereld jaarlijks strijden om de titel, mocht ze laten zien wat ze waard was en dat ging haar goed af. Dambrink werd meerdere keren topscorer van het Nederlands team en verraste menig tegenstander met haar snoeiharde linkshandige smashes. EK-selectie Haar goede optreden bleef niet onopgemerkt. Dambrink zit namelijk ook in de selectie voor het EK, dat voor Nederland donderdagavond begint met een wedstrijd tegen Oekraïne. Voor Anne Buijs, de aanvoerster van Oranje, was Dambrink tot aan de Nations League nog een onbekende naam.

Volleybalroutinier Buijs verrast door jonge Dambrink: 'Blij met haar in het team' - NOS

"Ik was best verbaasd dat ik mee mocht naar de Nations League", vertelt Dambrink, die toen pas enkele maanden ervaring had in de eredivisie. "Het was ook wel spannend natuurlijk om voor het eerst mee te gaan met het grote Oranje." Een klein voordeel voor Dambrink was dat ze bondscoach Selinger al kende. Ze had al onder hem getraind bij de selectie van Jong Oranje en kende zodoende zijn werkwijze. "Dat hielp wel, ja." Idolen van vroeger Dat nam niet weg dat Dambrink ineens in de zaal stond met haar idolen van vroeger. "Ik heb bijvoorbeeld een foto waar ik samen met Maret Grothues op sta, toen ik ballenmeisje was bij een wedstrijd van haar. Wel grappig om dat nu terug te zien."

Elles Dambrink met Maret Grothues - Elles Dambrink

Dambrink had niet verwacht al veel speelminuten te krijgen tijdens haar eerste toernooi met het Nederlands team. "Eigenlijk was het mijn plan om ervaring op te doen richting volgende toernooien, maar dat liep even anders." Drukke zomer Het was het begin van een ontzettend drukke zomer voor de inmiddels 18-jarige diagonaalspeelster. Ze verliet voortijdig de Nations League om haar vwo-eindexamens te doen, waarna ze direct doorging naar het WK voor speelsters tot twintig jaar. "Dit was een once in a lifetime-kans om zoveel te volleyballen in de zomer. Het zal zeker niet elk jaar zo druk worden." Ambitieus blijft Dambrink in elk geval wel. Ze heeft zich ingeschreven voor de universitaire studie economie en bedrijfseconomie. "Maar de focus ligt komend seizoen op het volleybal."

Elles Dambrink (m) juicht na een gescoord punt in de Nations League - FIVB

Om haar volleybalambities waar te maken, is ze overgestapt van VCN naar Team 2022, dat komend seizoen in de eredivisie uitkomt. Het nieuw gevormde team is een project van de Nederlandse volleybalbond Nevobo en biedt speelsters de kans om in anderhalf jaar tijd een grote stap te zetten in hun carrière. De speelsters van het nieuwe team, onder wie dus Dambrink, gaan fulltime aan de slag op nationaal trainingscentrum Papendal en kunnen als ultieme beloning een plek in de selectie voor het WK 2022 in eigen land verdienen. "Er wordt geïnvesteerd in deze groep meiden en ik zal fysiek beter gaan worden", legt Dambrink uit. Dromen mag altijd Maar voordat ze aan haar nieuwe avontuur begint, wacht eerst dus nog het EK. "De doelstelling? We bekijken het per wedstrijd. Elke wedstrijd is belangrijk, maar dromen mag altijd. En dan droom ik natuurlijk van de finale." Bang voor oververmoeidheid na haar drukke zomerprogramma is Dambrink niet. "Ik heb na het jeugd-WK een weekje vakantie gehad. Dus ik ben weer fris en fruitig."