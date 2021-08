Kabinet gaat onder druk akkoord met coulantere regeling Afghaanse medewerkers

Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt lopen vanwege dat werk risico, nu de Taliban in Afghanistan de macht hebben overgenomen. De Kamer vindt dat zij daarom - net als de tolken - moeten worden gezien als groep die levensbedreigend in gevaar is.

D66-Kamerlid Belhaj diende eerder vandaag de breed gesteunde motie in waarin het kabinet werd opgeroepen om het beschermingsbeleid voor Afghaans personeel aan te passen. Ook andere medewerkers dan tolken die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan, moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd, vinden de indieners. Ook hun asielaanvragen moeten in dat licht worden beoordeeld.

Het demissionair kabinet heeft onder druk van de Tweede Kamer toch toegezegd coulant om te zullen gaan met de asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Dat schrijven de demissionaire bewindspersonen Kaag, Bijleveld en Broekers in een Kamerbrief. "Het kabinet zal de motie naar letter en geest uitvoeren", staat in de brief.

verzoekt de regering deze groep samen met Nederlands en Afghaans ambassadepersoneel, tolken en de resterende aanwezige Nederlandse staatsburgers zo snel mogelijk te evacueren en de formaliteiten voor hun asielaanvraag in Nederland af te handelen, indien evacuatie niet mogelijk blijkt deze groep aan te merken als risicogroep bij de aanvraag van asiel in Nederland,,,"

"...verzoekt de regering, het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt in lijn te brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep aan te merken, in deze groep vallen tenminste: medewerkers die de NL overheid hebben bijgestaan (o.a. bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs), medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers, (fixers van) journalisten,

In het Kamerdebat over de situatie in Afghanistan ontstond een heftige discussie omdat de demissionaire bewindspersonen Kaag (D66), Bijleveld (CDA) en Broekers (VVD) zich terughoudend opstelden om over die groep toezeggingen te doen. Verschillende Kamerleden verweten de bewindslieden dat zij langs elkaar heen werken en de verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven.

In de Kamer was al veel ergernis ontstaan omdat het demissionaire kabinet "te traag" had gereageerd op de aansporing van de Kamer, weken geleden, om de tolken te evacueren. Dat was ruim voor de chaotische toestanden op het vliegveld van Kabul.

'Verhoogd risico'

In de brief erkent het demissionair kabinet dat Afghanen die aan de Nederlandse bijdragen aan internationale militaire of politiemissies hebben meegewerkt "een verhoogd risico lopen".

Het demissionair kabinet noemt geen specifieke groepen, maar spreekt van "personen die langdurig ingehuurd waren door Nederland of een contract hadden met Nederland". Zij zullen "op voet van gelijkheid met de tolken" behandeld worden, op het moment dat zij een asielaanvraag doen. Die asielaanvragen zullen in Nederland worden afgehandeld.

Of de partijen die de motie steunen de toezeggingen van het kabinet voldoende vinden is nog niet duidelijk. D66-Kamerlid Belhaj, de initiatiefnemer, was niet bereikbaar voor een eerste reactie.

In een Kamerbrief die gisteravond op de site van de Rijksoverheid is gepubliceerd, staat niet dat de Kamermotie "naar letter en geest" zal worden uitgevoerd. In de versie die vannacht onder journalisten is verspreid, staat dat wel.