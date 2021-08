Vliegtuig met 35 Nederlandse evacués uit Kabul geland op Schiphol

Het vliegtuig met 35 Nederlandse evacués uit de Afghaanse hoofdstad Kabul is aangekomen in Amsterdam. Het C-17-transportvliegtuig landde even voor 23.00 uur op luchthaven Schiphol.

Daarmee staat het totaal aantal Nederlanders dat is teruggehaald uit Afghanistan op ongeveer vijftig, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

In het toestel zaten ook zestien Belgen, twee Duitsers en twee Britten. Voor hen is in Amsterdam een slaapplaats beschikbaar. Verder is er medische en psychische hulp voor evacués die dat nodig hebben.

Drie per dag

Morgen staan meer evacuatievluchten gepland, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om hoeveel vluchten het gaat is niet bekend. Afgelopen dag zei kolonel Peter Tankink dat het ministerie van Defensie de komende tijd zo'n drie keer per dag mensen uit Kabul wil evacueren. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de evacuaties.

Het is de bedoeling dat de evacués vanuit Afghanistan vliegen naar een land daar in de regio. Vanaf daar worden ze met een groter toestel naar Nederland vervoerd.

30 minuten in Kabul

In Kabul zelf moet het evacueren snel gebeuren, zei kolonel Tankink. "Zodra een vliegtuig stilstaat en de deuren opengaan, krijgen we dertig minuten de tijd om mensen in te laten stappen. Daarna gaan de deuren dicht en gaat het vliegtuig weg. Wie op het vliegveld is maar de vlucht mist, kan met een volgende vlucht mee."

Het streven is om geen stoelen leeg te laten. "Als we ruimte hebben voor Duitsers, Britten of anderen, nemen we ze mee."

Nieuw ambassadeteam

De evacuaties worden vanuit Kabul begeleid door een nieuw ambassadeteam, dat vandaag aankwam. Het gaat om ambassadeur Wijgers, een consulair noodteam en 62 militairen die voor de beveiliging moeten zorgen.

De ploeg vervangt de medewerkers die zondag door Amerikaanse militairen van hun bed werden gelicht en spoorslags naar het vliegveld werden gebracht. Lokaal ambassadepersoneel trof in de ochtend een verlaten ambassade aan. Het was geen kwade wil, zei demissionair minister Kaag (Buitenlandse Zaken) daarover. "Ze moesten op instructie meteen weg."

Afghanen in kazerne

De verwachting is dat er de komende tijd 166 Afghanen naar Nederland komen die in hun thuisland voor de Nederlandse regering hebben gewerkt, zoals tolken. Ook hun gezinnen komen mee. Voor de Afghanen is in de Groningse plaats Zoutkamp een kazerne ingericht.

Opvangorganisatie COA zegt dat er plek is voor 540 mensen. Iedereen moet bij aankomst tien dagen in quarantaine. Dat betekent dat ze niet van het kazerneterrein af mogen.