PSV houdt dankzij goal Gakpo hoop op tientallen miljoenen Champions League

PSV staat voor een lastige klus om de groepsfase van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren verloren woensdagavond het eerste duel in de play-offs bij Benfica met 2-1. Volgende week is de return in Eindhoven. Als het PSV lukt om het hoofdtoernooi te bereiken, kan de club zo'n 35 miljoen euro bijschrijven.

De afgekeurde goal zorgde er wel voor dat PSV beter in de wedstrijd kwam. Zo nam Cody Gakpo het Portugese doel onder vuur, maar doelman Odisseas Vlachodimos had een antwoord op zijn pegel. Aan de andere kant stond Joël Drommel op zijn post bij een aantal afstandsschoten.

Kort voor rust was de keeper van PSV kansloos bij een inzet van dichtbij van Julian Weigl. Nicolás Otamendi kopte de bal uit een hoekschop richting het PSV-doel, Weigl stond bij de tweede paal klaar om binnen te schieten.

Doelpunt Gakpo

Ondanks de dreun van de 2-0 begon PSV vol overtuiging aan de tweede helft. Nadat Marco van Ginkel en Zahavi op Vlachodimos stuitten, had Gakpo wel succes. Hij besloot na een rush om voor eigen succes te gaan in plaats van af te spelen. Die beslissing leverde hem de gelijkmaker op, want Gakpo zag zijn schot via Otemendi binnenvliegen: 2-1.