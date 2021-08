Groepsfase Europa League ver weg voor AZ na verlies op Celtic Park

Vreugde voor de Schotten op Celtic Park - AFP

Onder het toeziend oog van vijftigduizend enthousiaste toeschouwers heeft AZ verzuimd om een eerste stap te zetten richting de groepsfase van de Europa League. Op Celtic Park in Glasgow gingen de Alkmaarders met 2-0 onderuit tegen Celtic. AZ leek alles behalve onder de indruk van de sfeer in het stadion. Al heel snel zorgde Zakaria Aboukhlal voor gevaar via een knappe solo. Even later schoot Vangelis Pavlidis op de paal. De van Willem II overgekomen spits zag doelman Joe Hart de bal nog licht aanraken. De pass op Pavlidis was van Teun Koopmeiners. De aanvoerder keerde terug in de basis nadat hij afgelopen weekend op de bank zat. Toch was het de thuisploeg die op voorsprong kwam: Kyogo Furuhashi werkte de bal fraai binnen uit een voorzet vanaf de zijkant.

Kyogo Furuhashi viert zijn treffer tegen AZ - AFP

AZ was het vervolgens even kwijt en zag doelman Hobie Verhulst erger voorkomen. Via schoten van Aboukhlal stichtte de ploeg van trainer Pascal Jansen nog enig gevaar. Gesteund door het publiek was Celtic echter de gevaarlijkste ploeg met onder andere kansen voor Stephen Welsh en David Turnbull. Kans Oosting Na rust leek AZ iets beter voor de dag te komen. Op aangeven van Pavlidis kreeg Thijs Oosting een grote kans, maar de linksback schoot over. Op het uur ging het echter opnieuw mis voor AZ. Na balverlies van Koopmeiners kon James Forrest doorlopen. Via het been van Timo Letschert belandde zijn schot ongelukkig achter Verhulst.

Vreugde bij de spelers van Celtic - AFP