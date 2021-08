Medegevangene legt belastende verklaring af over Jos B. in zaak Nicky Verstappen

Er is een nieuwe getuige in de zaak Nicky Verstappen, waarvoor Jos B. is veroordeeld. Een medegedetineerde van B. heeft een belastende verklaring afgelegd. Volgens de advocaat van deze gevangene heeft B. met de gedetineerde gesproken over de strafbare feiten waarvoor hij nu vast zit. Dat blijkt uit gepubliceerde documenten van het gerechtshof Den Bosch waar het hoger beroep in de zaak dient.

Jos B. kreeg in november vorig jaar twaalf jaar cel opgelegd voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen, met de dood tot gevolg. De advocaat van B. en het Openbaar Ministerie tekenden beroep aan tegen de uitspraak.

De mede-gevangene van B. is op 3 juni door de politie als getuige verhoord en heeft een belastende verklaring afgelegd. Naar aanleiding daarvan is B. in juli opnieuw verhoord. Tijdens dat verhoor heeft hij de verklaring betwist en aangegeven "nooit met wie dan ook inhoudelijk over de hoofdzaak te hebben gesproken, ook niet met de getuige", zo staat in een document van het gerechtshof.

Wat B. aan de gevangene zou hebben verteld is niet duidelijk. Een woordvoerder van het OM heeft tegen 1Limburg verklaard niets te kunnen zeggen over de inhoud van de belastende verklaring. Ook de advocaat van B., Gerald Roethof, wil niet reageren.

Rechter trekt zich terug

Vandaag werd bekend dat een van de drie rechters in het hoger beroep zich terugtrekt omdat hij in het verleden de advocaat was 'van een nieuwe getuige' in het proces. Dat blijkt de medegedetineerde te zijn. De raadsheer stond de man in het verleden bij als advocaat in meerdere strafzaken. Volgens het gerechtshof trekt de raadsheer zich terug om de schijn van vooringenomenheid te voorkomen.

In november start de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. In september is er nog een pro-formazitting in de zaak.