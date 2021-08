Zware blessure voor toppaard Clooney van Martin Fuchs

Het mondiale toppaard Clooney van de Zwitserse ruiter heeft een zware blessure opgelopen. In 2018 veroverden Fuchs en Clooney zilver bij de Wereldruiterspelen in Tryon. Een jaar later werd het duo in Rotterdam Europees kampioen.

Op de Olympische Spelen in Tokio haalde Fuchs met de schimmel de individuele finale.

"Clooney gleed uit in de wei en heeft zijn rechter schouder flink geblesseerd", schrijft Fuchs op social media. Er wordt nu gevreesd voor een vroegtijdig einde aan de indrukwekkende loopbaan van Clooney.