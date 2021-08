Twee doden bij bosbrand in de buurt van Saint-Tropez

De grote bosbrand in de buurt van de Zuid-Franse badplaats Saint-Tropez heeft aan twee mensen het leven gekost. Hun lichamen werden gevonden in een uitgebrand huis in het stadje Grimaud. Een van de twee zou een man van in de vijftig zijn, maar de slachtoffers zijn nog niet officieel geïdentificeerd.

"Iemand uit de buurt ging na de brand binnenkijken en vond een stoffelijk overschot", zegt correspondent Frank Renout in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "De hulpdiensten hebben daarna het uitgebrande huis doorzocht. Ergens in de resten is ook het verkoolde lichaam van een tweede persoon gevonden."

Maanlandschap

Het aantal gewonden als gevolg van de brand in de Var-regio staat nu op 27. Onder hen is ook een aantal brandweermensen. Ze ademden rook in of liepen lichte verwondingen op. Een vrouw wordt nog vermist.

De brand begon maandag en inmiddels zijn zeker 7000 hectare in de as gelegd. Daarmee is het de ergste bosbrand in de regio in twintig jaar. "Mensen ter plekke praten over een maanlandschap", zegt correspondent Frank Renout. "Het probleem is nu dat er een flinke oostenwind is gaan waaien die het vuur aanwakkert. De brand is dus na twee dagen nog niet onder controle."