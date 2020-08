Schok na overlijden schrijfster Bezaz: 'Je was een ontzettend lief en geestig mens'

Arib schrijft op Twitter : ""Je was een ontzettend lief en geestig mens, en altijd verrassend. Ik ga je vreselijk missen." Haar uitgever Oscar van Gelderen schrijft: "So long, lieve, grappige, dappere Naima el Bezaz." En burgemeester Marcouch van Arnhem plaatste deze tweet:

Collega-schrijvers, lezers en ook Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib hebben geschrokken gereageerd op het overlijden van Naima El Bezaz. Vanmorgen werd bekend dat de Marokkaans-Nederlandse schrijfster op 46-jarige leeftijd is overleden , ze maakte zelf een einde aan haar leven.

De schrijfster debuteerde op haar 21ste en boekte haar grootste succes in 2010 met Vinexvrouwen, een gedetailleerde en kritische beschrijving van haar leven in een vinexwijk in Zaandam.

Schrijver en columnist Theodor Holman denkt terug aan een interview met de schrijfster en noemt haar een "aardige en moedige vrouw". Dat onderstreept ook de Groningse wethouder Glimina Chakor. Ze schrijft over Bezaz: "Een schrijfster met lef is niet meer. Ze durfde te benoemen dat de strijd voor onafhankelijkheid en zelfbeschikking voor veel moslimmeisjes bijzonder hard is."

Lezers herdenken haar ook met citaten en delen een 'zelfportret' uit HP/DeTijd.