Daden Taliban staan haaks op mooie woorden in persconferentie

De Taliban garanderen de vrijheid van alle burgers in Afghanistan en niemand hoeft voor zijn leven te vrezen. Dat is de boodschap die de Taliban uitdragen sinds de inname van Kabul. Maar is dat ook de werkelijkheid in Afghanistan?

Gisteren gaven de Taliban een persconferentie in Kabul. Daarin benadrukte woordvoerder Zabihullah Mujahid opnieuw dat de Taliban niet uit zijn op wraak. Ook Afghanen die tegen de Taliban hebben gevochten of met westerse mogendheden hebben samengewerkt, hebben volgens hem niets te vrezen.

Toch verschijnen er steeds vaker berichten die dat tegenspreken. Een bron van de NOS hoorde van zijn familie dat in hun straat in Kabul "oude Afghaanse militairen werden neergeschoten" door de Taliban.

Mensenrechtenorganisatie Refugee Lives Matter bericht over een afrekening van de Taliban in Jalalabad. Een voormalige tolk die voor de Amerikanen heeft gewerkt, zou voor de ogen van zijn vrouw en kinderen zijn doodgeschoten.