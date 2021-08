FC Utrecht haalt centrale verdediger Van der Hoorn terug naar de Domstad

Mike van der Hoorn (28) keert terug in Utrecht. De centrale verdediger komt over van Arminia Bielefeld en moet de opengevallen positie van de geblesseerde Tommy St. Jago opvullen.

"Het is fantastisch dat Mike, op 28-jarige leeftijd en met ervaring in onder meer de Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga en Eredivisie, nu terugkeert bij de club waarvoor hij in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte", aldus technisch directeur Jordy Zuidam.