FC Twente hengelt aanvaller Cleonise alsnog binnen

FC Twente heeft zich versterkt met Denilho Cleonise. De 19-jarige aanvaller komt over van het Italiaanse Genoa. Cleonise tekent een contract voor twee seizoenen in Enschede, met een optie voor nog twee jaar.

De in Amsterdam geboren Cleonise, die in de jeugd van Ajax en AZ speelde, trainde al ruim een maand mee bij de ploeg van Ron Jans. Het duurde lang voordat de deal rond was, omdat niet duidelijk werd of Genoa de aanvaller transfervrij zou laten gaan. Cleonise kan zondag debuteren tegen Ajax.

Twente roerde zich de afgelopen zomer flink op de transfermarkt. Zo kwamen Lars Unnerstall (PSV), Robin Pröpper (Heracles), Giovanni Troupee (FC Utrecht) en Ricky van Wolfswinkel (FC Basel) naar Enschede. Daarnaast huurt Twente dit seizoen middenvelders Michel Vlap en Michal Sadilek van respectievelijk Anderlecht en PSV.