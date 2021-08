Sprinter Philipsen boekt tweede ritwinst in Ronde van Spanje

Jasper Philipsen heeft de vijfde etappe van de Vuelta a España gewonnen. In een massasprint hield hij Fabio Jakobsen en de Italiaan Alberto Dainese achter zich. Philipsen won eerder ook al de tweede etappe. Kenny Elissonde is de nieuwe leider in het klassement. Door een valpartij verloor Rein Taaramëi de rode trui.

De vijfde rit startte in Tarancón en eindigde dik 184 kilometer later in Albacete. De Spanjaarden Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Oier Lazkano (Caja Rural) en Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) vonden elkaar in de vlucht van de dag. Ze kregen een maximale voorsprong van zeven minuten. Lazkano probeerde het op 20 kilometer voor de streep nog even in zijn eentje, maar ook hij werd ruim voor de finish ingerekend door het peloton.

Massale valpartij

Terwijl iedereen zich opmaakte voor de massasprint ging het op ruim tien kilometer voor de meet mis. Midden in het peloton ging een renner naar de grond met een massale valpartij tot gevolg. Onder anderen rodetruidrager Rein Taaramäe en Romain Bardet smakten tegen het asfalt. Gister viel Taaramäe ook al, alleen kostte hem dat geen tijd omdat het binnen de laatste drie kilometer gebeurde.