'Dodental door protesten Myanmar boven de duizend'

Bij protesten tegen de staatsgreep van het leger in Myanmar, ruim een half jaar geleden, zijn in totaal meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Dat stelt het AAPP, een organisatie van voormalig politiek gevangenen uit Myanmar.

De organisatie komt regelmatig met updates over de stand van zaken in het land. Er zouden inmiddels bijna 7400 mensen zijn opgepakt sinds het leger de macht overnam in februari. De meesten werden gearresteerd omdat ze tegen het militaire regime protesteerden. De cijfers worden betwist door de machthebbers. Die wijzen er bovendien op dat er ook militairen om het leven zijn gekomen bij confrontaties met demonstranten.

De militaire coup volgde na verkiezingen die werden gewonnen door de partij van regeringsleider Aung San Suu Kyi. Zij werd daarna opgepakt en kreeg huisarrest opgelegd omdat ze onder andere wordt verdacht van corruptie. Daarna braken massale protesten en stakingen uit in het land, die hard werden neergeslagen. De militaire leider van Myanmar, Min Aung Hlaing, herhaalde twee weken geleden dat er verkiezingen zullen worden gehouden.