Danjuma gaat Champions League spelen: Villarreal betaalt meer dan 20 miljoen

De ster van Arnaut Danjuma Groeneveld is rijzende. De 24-jarige aanvaller gaat een vijfjarig contract tekenen bij het Spaanse Villarreal, dat afgelopen seizoen de Europa League won en om die reden dit seizoen actief is in de Champions League.

Danjuma komt over van het Engelse Bournemouth, dat een bedrag van meer dan twintig miljoen euro ontvangt voor de tweevoudig Oranje-international. Hij is momenteel met zijn zaakwaanemers Tresor Shema en Ibrahim Ben Merieme in Spanje om een medische keuring te ondergaan en de transfer af te ronden.

Danjuma heeft een goed seizoen achter de rug bij de Championship-club. In 37 officiële duels scoorde hij 17 keer en gaf hij 8 assists. Met Bournemouth greep Danjuma net naast promotie naar de Premier League door in de halve finales van de play-offs van Brentford te verliezen.

Jeugdopleiding PSV

Danjuma komt uit de jeugd van PSV, maar brak door bij NEC en dwong na een goed jaar in de eerste divisie in 2018 een transfer naar Club Brugge af.

In Belgische dienst trok hij die lijn door en liet Danjuma zich onder meer in de Champions League zien met een prachtige goal tegen Atlético Madrid. Hij maakte kort daarna ook zijn debuut in het Nederlands elftal tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en scoorde daarna in zijn tweede interland tegen België.