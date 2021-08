Klappen op de camping: waar komt vakantiegeweld vandaan?

Jongeren op vakantie - Eigen bewerking

De gewelddadige dood van de 27-jarige Carlo op het Spaanse eiland Mallorca. De mishandeling van een jongen van 18 bij het Gardameer in Italië. En dichter bij huis verschillende mishandelingen door jongeren op Schouwen-Duiveland en het neersteken van een 23-jarige man in de Zeeuwse duinen. Het zijn allemaal geweldsincidenten met (minderjarige) jongeren die deze zomer in het nieuws zijn. Vaak op of rond populaire vakantieplekken voor jongeren in binnen- en buitenland. Ook tientallen volgers van NOS Stories delen verhalen over geweldsincidenten die ze deze zomer op vakantie zagen of zelf meemaakten. Zoals Nout van 18. Hij zat begin van de zomer met vrienden op een populaire jongerencamping op Vlieland. Bij een feestje op het strand ging het 's avonds mis. "Ik werd door een groepje van vier jongens weggeduwd. Ze zeiden dat ik niet zo stoer moest doen. Toen kreeg ik twee harde klappen op mijn kaak", vertelt Nout. NOS Stories sprak naast Nout ook met andere jongeren die te maken hadden met vakantiegeweld:

Door de klappen gaat Nout knock-out en moet hij uiteindelijk ter controle met een ambulanceboot naar het ziekenhuis op het vaste land. Nu, weken later, heeft hij nog altijd last van zijn kaak. "Maar ik ben blij dat ik niet ernstiger gewond ben geraakt, want je hoort wel die verhalen over Mallorca en zo natuurlijk." Uit een belronde langs de gemeentes met de bekendste jongerencampings van Nederland komt niet naar voren dat het geweld deze zomer vaker voorkomt. Wel zeggen ze: de kans dat het uit de hand loopt is vanwege de coronaregels dit jaar groter. Clubs zijn namelijk dicht en ook terrassen moeten om middernacht sluiten. Daardoor zijn jongeren 's avonds meer op straat of op het strand, in plaats van in de club, waar beveiliging is. "En dan veroorzaken ze overlast. Ze vervelen zich gewoon, dat is het probleem. Daardoor lopen de gemoederen wat sneller op", zegt Michiel Schrier, de burgemeester van Vlieland.

Nout kreeg klappen op Vlieland - NOS

Hoeveel incidenten er op buitenlandse vakantiebestemmingen zijn, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen. Lang niet alle gevallen komen bij hen terecht. Dat het juist op vakantie misgaat, komt volgens Mike Loef van het Nederlands Jeugdinstituut door een 'cocktail aan factoren'. Adolescentie speelt daarin volgens hem een belangrijke rol. "In deze levensfase zijn jongeren impulsiever, gevoelig voor de mening van leeftijdsgenoten en ze maken zich los van ouders. Dat is letterlijk wat er op vakantie gebeurt: je gaat weg van huis en bent continu samen met vrienden en leeftijdsgenoten, waardoor hun mening nog belangrijker en de groepsdruk meer aanwezig is."

Quote Om twee uur 's middags zijn sommigen al de pijp uit. strandganger Scharendijke

Socioloog Don Weenink noemde eerder de Project X-rellen in Haren een 'morele vakantie'. Dat label kan je volgens hem ook op de geweldsincidenten van deze zomer plakken. "Vakantie is een onderbreking van je dagelijks leven. Daardoor zie je minder de consequenties van je gedrag op de lange termijn. Je bent in een afgebakende sfeer, afgebakend naar tijd en plaats." Volgens de jongeren die NOS Stories sprak in en rond Scharendijke en Renesse speelt ook rivaliteit een rol. Uit heel het land komen vriendengroepen samen die botsen: Amsterdammers versus Rotterdammers, Brabanders versus Limburgers. En het helpt ook niet dat je op vakantie al heel vroeg begint met drinken, zegt een jonge strandganger. "Om twee uur 's middags zijn sommigen al de pijp uit."

Jongeren lopen de camping op, terug van de Zeeuwse kust - NOS