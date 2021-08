Na mentale ook fysieke problemen voor Thiem: titelhouder mist US Open

Dominic Thiem kan door een slepende polsblessure zijn titel op de US Open niet verdedigen. De 27-jarige Oostenrijker heeft daarnaast besloten om dit jaar niet meer in actie te komen.

De nummer zes van de wereld raakte in juni tijdens een toernooi op Mallorca geblesseerd aan zijn pols. "Het herstel ging daarna heel voorspoedig, maar vorige week tijdens de training voelde ik weer pijn", vertelt Thiem in een verklaring op sociale media.

"Ik heb toen meteen advies bij de doctoren ingewonnen. Na een aantal tests werd het duidelijk dat ik meer rust nodig heb om de pols te laten genezen", aldus Thiem, die eerder dit jaar ook met een lichte knieblessure kampte.

Het is voor Thiem sowieso een teleurstellend seizoen met een halve finale op het masterstoernooi in Madrid in mei als beste resultaat.

Mentale problemen

De Oostenrijker had na een zeer goed 2020, met zijn eerste grandslamtitel (US Open) en een finaleplaats op de Australian Open en de ATP Finals, naar eigen zeggen veel moeite om zich mentaal op te laden voor het nieuwe tennisseizoen.

"Het voelde alsof ik in een gat was gevallen. Ik had vijftien jaar lang alles gegeven voor mijn grote doel, en ineens had ik dat doel gehaald", vertelde Thiem in april tijdens een interview met de Oostenrijkse krant Der Standard over zijn US Open-titel.

De US Open gaan van start op maandag 30 augustus.