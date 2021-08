Meevaller voor Feyenoord: Slot verwacht Jahanbakhsh weer terug tegen Elfsborg

Spoeling op de flanken dun: 'Dus ik ben blij als Jahanbakhsh weer mee kan doen.' - NOS

Arne Slot heeft goede hoop dat hij weer kan beschikken over zijn smaakmaker Alireza Jahanbakhsh. Donderdagavond om 20.00 uur speelt Feyenoord in de play-offs van de Conference League tegen het Zweedse Elfsborg.

"Hij heeft gisteren meegetraind en alles meegedaan. Dat zag er heel goed uit. Ik verwacht hem straks op het veld bij de training en dus ook morgen in de wedstrijd." Het is een meevaller voor Slot, die aangaf dat de spoeling dun is in de voorhoede. "Dat we afgelopen weekend met een middenvelder rechtsbuiten moesten spelen, zegt wel wat over de bezetting op de flanken. Dus ik ben blij als Jahanbakhsh weer mee kan doen."

Verlenging Bijlow Slot was ook heel blij met het nieuws dat zijn doelman Justin Bijlow zijn contract tot 2025 heeft verlengd. "Ik hoorde Bijlow zeggen hoe mooi hij het vond, maar ik denk dat het vooral heel mooi nieuws is voor Feyenoord dat het gelukt is om zo'n goede keeper voor zo'n lange tijd vast te leggen."

Justin Bijlow - ANP

Feyenoord heeft volgens Slot duidelijk beleid gevoerd om veel spelers met flinke salarissen weg te doen deze zomer. Zo vertrokken onder andere Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen, Sven van Beek en Eric Botteghin. "We hebben daar een een aantal spelers voor teruggehaald, maar er is ook geld vrij gekomen. Daarvan hebben we een gedeelte gestoken in de verlenging van de contracten van Bijlow, Orkun Kökçü en Luis Sinisterra." Tegenstander Elfsborg De krachtsverhoudingen tussen Feyenoord en Elfsborg vond Slot moeilijk in te schatten, omdat hij nog niet tegen Elfsborg heeft gespeeld. "Elfsborg heeft van zijn laatste tien duels er acht gewonnen en twee gelijkgespeeld. Ze staan qua punten vlak onder Malmö FF, dat in de play-offs van de Champions League uitkomt. Na het eerste duel is het uiteraard beter in te schatten hoe sterk ze zijn."