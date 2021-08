2824 nieuwe besmettingen, daling lijkt voorbij

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vaak hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

In onze buurlanden stijgt het aantal besmettingen weer. Het gemiddeld aantal besmettingen in België is intussen hoger dan in Nederland, maar ook in Duitsland, dat lange tijd lage cijfers had, stijgt het aantal besmettingen.