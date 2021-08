Kind van de club Bijlow tekent tot 2025 bij Feyenoord: 'Geen moeilijke beslissing'

Justin Bijlow is met Feyenoord akkoord over een verlenging van zijn contract. De 23-jarige keeper staat nu tot de zomer van 2025 onder contract in Rotterdam.

De geboren Rotterdammer speelt zijn hele carrière al bij Feyenoord. Hij stond tot nu toe 55 wedstrijden onder de lat.

"Het is zeker geen moeilijke beslissing, ik heb hier de hele jeugdopleiding doorlopen. Van kleins af aan supporter. Voor iedereen goed dat ik heb bijgetekend. Spreekt ook veel vertrouwen uit van de club. Ik ben blij dat we eruit zijn gekomen", zei hij.

Bijlow zit in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal maakt op vrijdag 27 augustus zijn definitieve selectie bekend voor de WK-kwalificatieduels met Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september).

Bijlow kan zijn debuut maken, als hij wordt opgeroepen. "Zeker met de nieuwe bondscoach geeft het meer kans om erbij te zitten. Ik moet er alles aan doen om in aanmerking te komen."