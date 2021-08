Kabinet na oproep Kamer: geen Afghanen achterlaten die gevaar lopen omdat ze voor ons werkten

Het kabinet wil geen mensen in Afghanistan achterlaten die gevaar lopen omdat ze voor Nederland hebben gewerkt. Dat zei demissionair minister Kaag in een plenair Tweede Kamerdebat. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan een wens van de Kamer, al is er nog wel verschil van inzicht over wat er later precies met deze groep moet gebeuren.

De Kamer nam met een ruime meerderheid een motie aan die een ruimhartige aanpak vraagt voor bijvoorbeeld Afghaanse koks en bewakers van Nederlandse missies, gerechtelijke medewerkers, chauffeurs, journalisten en medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten.

De motie werd gesteund door D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt, SGP, Denk, BBB en Bij1. Onder meer de VVD stemde tegen. De regeringspartij begrijpt het idee achter de motie, maar vindt de 'afbakening' van de groep niet duidelijk genoeg.

Binnen grenzen van het mogelijke

Minister Kaag zei dat het kabinet "binnen de grenzen van het mogelijke" behalve Nederlanders, de lokale ambassadestaf en tolken de komende dagen ook de andere mensen wil evacueren uit de in de motie genoemde groep. Ze voegde er wel aan toe dat ze "een winstwaarschuwing" moet geven, omdat de situatie in Kabul onoverzichtelijk blijft. "We weten niet wat gaat lukken; dit is de inzet", zei ze.

En staatssecretaris Broekers-Knol benadrukte dat het om "acute en schrijnende gevallen" moet gaan. Zij zei ook dat deze mensen niet als groep recht hebben op asiel in Nederland, zoals Afghaanse tolken, maar dat dat per geval wordt beoordeeld. De Kamer vindt in meerderheid dat ze als "systematisch vervolgde groep" in principe wél in Nederland zouden mogen blijven, met uitzondering van mensen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Kritiek Kamer

Net als gisteren uitten veel Kamerleden kritiek op de volgens hen trage manier waarop het kabinet in actie is gekomen en net als gisteren weerspraken de bewindslieden dat. "We zijn met man en macht aan het werk", zei minister Bijleveld. En Kaag herhaalde dat Nederland, net als de rest van de internationale gemeenschap, is overrompeld door de snelheid waarmee de Taliban het land hebben veroverd. Ze noemde de beelden schokkend en hartverscheurend.

In het debat meldde Bijleveld ook dat uit Kabul een transportvliegtuig naar Georgië is vertrokken met 35 Nederlanders, 16 Belgen, 2 Duitsers en 2 Britten aan boord. Het toestel is een C-17, die wordt gebruikt door verschillende NAVO-landen.