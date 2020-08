Stekelenburg heeft weinig te doen bij rentree voor Ajax

Tegen RKC had hij een rustige avond. In de eerste helft moest hij een keer handelend optreden op een inzet van Mario Bilate. Na rust mocht hij de bal uit het doel halen na een kopbal van Teun van Grunsven.

Op 10 maart 2011 stond Stekelenburg voor het laatst in het Ajax-doel in de Europa League-wedstrijd tegen Spartak Moskou. Na dat seizoen vertrok de doelman naar AS Roma en speelde vervolgens voor Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton.

Aan de andere was het een stuk drukker voor het doel. Lassina Traoré zorgde na een sterke aanval na twintig minuten voor de openingstreffer. In de rust werd alle veldspelers vervangen aan Amsterdamse zijde.

Voor Stekelenburg voelde het vertrouwd dat hij weer onder de lat stond bij de Amsterdammes, last van zenuwen had hij dan ook niet. Ook het wedstrijdverloop kwam hem bekend voor. "Dat is wel zoals het vaak gaat bij Ajax. Ik ben het gewend", zei hij na de wedstrijd.

"Prettig dat je een wedstrijd kan beginnen zo" doelde hij op zijn redding op de inzet van Bilate. "Het is een tijd geleden dat ik met 6-1 won. Je streeft naar een perfecte wedstrijd, dat we niks weggeven. Als je dan een keer wat weggeeft, dan wil je er staan als keeper. Dat lukte in de eerste helft, in de tweede helft niet."

Donderdag neemt Ajax het nog op tegen FC Utrecht alvorens het naar Oostenrijk vertrekt voor een trainingskamp van 15 tot en met 22 augustus. In Oostenrijk staan er oefenwedstrijden tegen Wolfsberger AC (18-8) en Red Bull Salzburg (22-8) op het programma.