Zeeuws Watersnoodmuseum haalt tienduizend euro op voor Limburg

Het museum werkt ook samen met de provincie en andere partners om Limburgse gezinnen, die getroffen zijn door de overstromingen, een vakantie in Zeeland te schenken.

Collectebussen in museum

Het museum wilde iets terugdoen omdat Zeeland na de watersnoodramp in 1953 ook veel hulp ontving. "Iedereen stond toen schouder aan schouder om te helpen. Zo ook inwoners van Limburg. Mijnwerkers bijvoorbeeld, die het geld dat ze verdienden met het draaien van overuren doneerden aan het Nationaal Rampenfonds", zegt museumdirecteur Siemco Louwerse.

Het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk heeft ruim 10.000 euro ingezameld voor slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Dat zegt de directeur van het museum vandaag, op de landelijke actiedag van Omroep Max.

Omroep Max staat vandaag in het teken van een actiedag voor Limburg. In drie uitzendingen, gepresenteerd door Dionne Stax en Jan Slagter, wordt geld ingezameld voor inwoners die schade hebben ondervonden door de overstromingen. De uitzendingen worden gemaakt op het Theodoor Dorrenplein in Valkenburg.