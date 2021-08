Burgemeester Zandvoort: camping bij Formule 1 niet te vergelijken met festival

Voor gewone bezoekers wordt de campingmogelijkheid uitgebreid aangeprezen op de website. Bezoekers kunnen overnachten in een eigen meegebrachte tent, maar er zijn ook luxere overnachtingsvarianten aangeboden. Er valt een blokhut te huren, of een zogeheten Delta, voor 495 euro per persoon: "Met zijn speelse vormen, verschillende kleuren daken en houten framewerk is de Delta een vrolijke verschijning op de Village."

Zonder coronamaatregelen zouden er in totaal zo'n 105.000 bezoekers per dag naar de grand prix kunnen komen, nu kan maximaal twee derde van de plekken op de tribune worden gevuld. Op de camping is plek voor 5000 mensen. Daarvan is de helft bedoeld voor crew, zegt de organisator van de grand prix.

Volgens de Zandvoortse burgemeester is het terrein met name bedoeld voor vrijwilligers die tijdens de grand prix werkzaam zijn bij het circuit. "Bij een festival blijft het overgrote deel van het publiek ook slapen op de terreinen. Hier gaat het om een relatief kleine camping ten opzichte van het aantal bezoekers."

"Enige tijd geleden hebben we een vergunning afgegeven voor een tijdelijk campingterreintje voor naast het circuit. Het is een camping zoals we er zovelen hebben in Zandvoort", zegt Moolenburgh. Er waren plannen om ook entertainment en horeca toe te staan op de camping, maar die zijn "helemaal afgeschaald". Moolenburgh: "Het is sec bedoeld om te slapen."

Dat er een camping komt in Zandvoort voor bezoekers van de Formule 1, maakt de grand prix niet tot een verkapt festival, vindt burgemeester David Moolenburgh (CDA) van Zandvoort. Hij reageerde in het NOS Radio 1 Journaal op kritiek die onder meer vanuit de evenementenbranche klinkt op het Official 538 Dutch Grand Prix Village. Daar kunnen bezoekers van de race overnachten, pal naast het circuit.

De burgemeester zegt de negatieve reactie van de evenementenbranche wel te kunnen begrijpen: "Maar dat is een gevolg van de keuzes die ze in Den Haag maken. Wij zijn in Zandvoort in ieder geval heel blij dat we in beperkte setting door kunnen gaan met organiseren van de Formule 1."

Mes in de rug

DJ Michiel Veenstra van KINK verwoordt de onvrede van veel muzikanten en festivalorganisatoren. Dat de burgemeester de camping neerzet als "een van de vele in Zandvoort" vindt hij onzin. "Als je naar de foto's en teksten op de website kijkt, is het allemaal: kom kamperen naast het circuit, word wakker in je 538 Dutch Grand Prix Village Tent, de slaapplek waar iedere Formule 1-liefhebber jaloers op is. Het woord festivalcamping staat er nog net niet bij."

Voor veel festivalorganisatoren, die al niet begrepen dat hossend publiek in voetbalstadions wel is toegestaan, voelt het toestaan van de Formule 1 met ook nog een camping erbij bijna als een mes in de rug, zegt Veenstra. "Het lijkt wel of ze iets tegen muzikanten hebben. De Zwarte Cross is ook een race-evenement, met muziek eromheen. Dat mag dan weer niet."