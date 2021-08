Burgemeester: camping Formule 1 niet te vergelijken met festival

Dat er een camping komt in Zandvoort voor bezoekers van de Formule 1, maakt de grand prix niet tot een verkapt festival, vindt burgemeester David Moolenburgh (CDA) van Zandvoort. Hij reageerde in het NOS Radio 1 Journaal op kritiek die onder meer vanuit de evenementenbranche klinkt op het Official 538 Dutch Grand Prix Village. Daar kunnen bezoekers van de race overnachten, pal naast het circuit.

"Enige tijd geleden hebben we een vergunning afgegeven voor een tijdelijk campingterreintje voor naast het circuit. Het is een camping zoals we er zovelen hebben in Zandvoort", zegt Moolenburgh. Er waren plannen om ook entertainment en horeca toe te staan op de camping, maar die zijn "helemaal afgeschaald". Moolenburgh: "Het is sec bedoeld om te slapen."

Volgens de Zandvoortse burgemeester is het terrein met name bedoeld voor vrijwilligers die tijdens de grand prix werkzaam zijn bij het circuit. "Bij een festival blijft het overgrote deel van het publiek ook slapen op de terreinen. Hier gaat het om een relatief kleine camping ten opzichte van het aantal bezoekers."

Toegang via negatieve test

Zonder coronamaatregelen zouden er in totaal zo'n 105.000 bezoekers per dag naar de grand prix kunnen komen, nu kan maximaal twee derde van de plekken op de tribune worden gevuld. Op de camping is plek voor 5000 mensen. Daarvan is de helft bedoeld voor crew, zegt de organisator van de grand prix.

Die zegt ook de ophef te kunnen begrijpen, maar benadrukt dat de camping net als alle campings in Nederland aan de coronamaatregelen zal voldoen. "Dat wil zeggen dat het anderhalvemeterbeleid van toepassing is en dat er geen feestjes mogen worden georganiseerd, geen schermen, geen optredens, etc." Bezoekers krijgen alleen toegang na een negatieve test.

Ook is er sprake van een aparte vergunning, die niet onder de vergunning van de grand prix zelf valt, en zijn de camping en de race dus niet één en hetzelfde, aldus Dutch Grand Prix.

Tent of blokhut

Voor gewone bezoekers wordt de campingmogelijkheid uitgebreid aangeprezen op de website. Bezoekers kunnen overnachten in een eigen meegebrachte tent, maar er zijn ook luxere overnachtingsvarianten aangeboden. Er valt een blokhut te huren, of een zogeheten Delta, voor 495 euro per persoon: "Met zijn speelse vormen, verschillende kleuren daken en houten framewerk is de Delta een vrolijke verschijning op de Village."