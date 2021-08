Aanhouding na reeks schietincidenten in Rotterdamse wijk

Een 18-jarige Rotterdammer is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een reeks schietincidenten in de Rotterdamse wijk Feijenoord. In de wijk zijn afgelopen maanden zeker dertien incidenten geweest waarbij geschoten werd.

De politie linkt de man aan zeker drie incidenten in de reeks. Hij is gisteravond door een arrestatieteam uit een woning in Spijkenisse gehaald. Agenten hebben die woning en zijn eigen woning in Rotterdam doorzocht. Daarbij zijn spullen in beslag genomen. Om wat voor spullen het gaat, is niet bekend.

Dertien schietincidenten

In de wijk Feijenoord zijn afgelopen weken meerdere keren woningen beschoten, op 29 juli is ook een man neergeschoten op straat. Inwoners en de politie maken zich grote zorgen over het geweld.

Toch denkt de politie niet dat alle incidenten met elkaar te maken hebben. "Er zijn incidenten die op zichzelf staan, maar we veronderstellen ook wel dat een aantal zaken verband met elkaar heeft", zegt Wim Hoek namens het onderzoeksteam tegen Rijnmond.

De politie sluit meer aanhoudingen komende tijd niet uit. Tipgevers die meer over de schietincidenten of mensen met wapens weten, kunnen een beloning tot 750 euro krijgen.