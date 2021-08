AZ's opponent Celtic in 2021: doelman Hart, de neef van Lukaku en Rod Stewart

Celtic, een Schotse topclub met zo'n honderd prijzen meer in de kast dan AZ. Een voetbalclub van naam. Maar dan met name dankzij de prestaties in het verleden.

Virgil van Dijk werd er volwassen, Jan Vennegoor of Hesselink scoorde namens de club op Old Trafford en Henrik Larsson verdiende er zijn transfer naar FC Barcelona.

Celtic-AZ (aftrap 20.45 uur) in de play-offs van de Europa League is te volgen via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het Late Journaal, om 23.30 uur op NPO 1.

De return is donderdag 26 augustus in Alkmaar. De winnaar over twee duels plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.