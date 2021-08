Mercedes trekt stekker uit Formule E, toekomst De Vries ongewis

"In de toekomst zullen wij ons gaan concentreren op de Formule 1. Daar kunnen we onze technologieën testen in de meest intense competitie in de autowereld", zegt topman Markus Schäfer.

Het nieuws komt kort nadat De Vries het eerste officiële wereldkampioenschap Formule E heeft gewonnen. Op zijn sociale media laat de Nederlander weten het vertrek van zijn team te betreuren, maar ook uit te kijken naar het laatste seizoen.

De Vries heeft een aflopend contract bij Mercedes, of hij met een jaar gaat verlengen is nog niet bekend.

F1-stoeltje

Dinsdag vertelde de autocoureur nog altijd te dromen van een stoeltje in de Formule 1 en dat door zijn winst in de Formule E er weer nieuwe deuren worden geopend. In het geruchtencircuit gaat rond dat De Vries voor 2022 aan Williams gelinkt wordt.

"Ik weet ook dat je het in de hand hebt of je daar (in de Formule 1, red.) komend seizoen een plekje krijgt. Of met deze wereldtitel de Formule 1 een stapje dichterbij is gekomen? Het opent in ieder geval deuren. Het winnen van kampioenschappen draagt bij aan de kansen die je krijgt", zei de coureur dinsdag.