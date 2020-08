Club Brugge verliest na bekerfinale ook eerste competitiewedstrijd

In België is kampioen Club Brugge het nieuwe seizoen in mineur begonnen. Het verloor, na vijf maanden zonder competitievoetbal, thuis met 1-0 van Charleroi.

In de eerste helft was Brugge niet in staat om zijn overwicht in treffers uit te drukken en dat brak de ploeg na rust lelijk op.

Na geschutter van Brandon Mechele, die Ruud Vormer wilde bereiken maar de bal bij Ryota Morioka inleverde, ging de Japanner op doelman Simon Mignolet af en trof hij doel.

Brugge leed zijn eerste nederlaag in de competitie sinds op 10 november 2019 met 2-1 werd verloren bij Antwerp. Dat was de enige competitienederlaag in het seizoen, dat door de coronapandemie werd afgebroken. Brugge leidde toen riant en werd tot kampioen uitgeroepen.