Nieuwe zoekactie bij Scharwoude naar vermiste studente levert niets op

De politie heeft vanmorgen een nieuwe zoekactie ondernomen naar de vermiste studente Sumanta Bansi. Agenten zochten in recreatiepark De Hulk naar sporen van de vrouw, die in 2018 spoorloos verdween. Begin van de middag werd duidelijk dat er niets is gevonden.

Tot de zoekactie werd besloten nadat speurhonden van de stichting Signi dit weekend aansloegen op een plek in het recreatiegebied. In die omgeving zijn afgelopen maanden meerdere zoekacties geweest, maar telkens zonder resultaat. Wel werd een schep gevonden, die mogelijk gebruikt is bij de verdwijningszaak.

De zoekactie van vandaag richtte zich op een nieuwe locatie. "Het recreatiegebied De Hulk is hetzelfde, maar de specifieke plek waar we zoeken is nu anders", zei een politiewoordvoerder vanmorgen tegen NH Nieuws.

Lichaam waarschijnlijk opgelost

De Surinaams-Hindoestaanse Bansi uit Hoorn wordt sinds het begin van 2018 vermist. Ze was toen 22 en in verwachting. De politie ging er al snel van uit dat ze slachtoffer was van een misdrijf en waarschijnlijk niet meer in leven is.

Eind vorig jaar arresteerde de politie een 34-jarige man uit Rijswijk. Manodj B. was Bansi's vroegere geliefde en zou haar voor de tweede keer zwanger hebben gemaakt. Uit het onderzoek van de politie komt naar voren dat Bansi de zwangerschap niet wilde afbreken, terwijl ze dat de eerste keer wel zou hebben gedaan. Bansi woonde bij B., zijn echtgenote en zijn vader in huis.

Volgens de politie en het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Bansi door B. in natriumhydroxide is opgelost. Mogelijk zijn de botten die over zijn gebleven achtergelaten in het recreatiegebied.